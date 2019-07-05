"أكبر قضية رق في العصر الحديث".. بريطانيا تدين 8 أشخاص باستعباد المئات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أدانت محكمة بريطانية ثمانية مواطنين بولنديين بالاتجار واستعباد مئات الأشخاص من بولندا، فيما قال ممثلو الادعاء اليوم الجمعة إنها قد تكون أكبر قضية رق في العصر الحديث بأوروبا.

وقضت محكمة برمنجهام الملكية بالسجن لما بين ثلاثة و11 عاما بحق خمسة رجال وثلاث نساء، بعدما أدين جميع الثمانية بجرائم الاتجار بالبشر والعمالة القسرية.

وتم إقناع "الرجال والنساء الضعفاء" بوعود زائفة بالسفر إلى برمنجهام حيث وقعوا في قبضة العصابة، التي استولت على مالديهم وطالبت بطريقة احتيالية بإعانات اجتماعية لهم.

وقال جهاز الادعاء التابع للتاج الملكي: "تم استدراج مئات عدة من الضحايا الضعفاء –غالبا ما يكونوا مشردين والمدمنين- من بولندا إلى برمنجهام بناء على وعد الحصول على إقامة مجانية ووظيفة ذات أجر جيد".

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وأضاف أن العصابة أسكنت الضحايا في "أماكن إقامة مكتظة ودون المستوى وأعطتهم القليل من الطعام، حيث اضطر الكثيرون لتناول الطعام في قاعات إطعام عامة".

وحصل العمال على مبالغ مالية قليلة وصلت لعشرة جنيهات إسترلينية (13 دولارا) في الأسبوع لوظائف مثل جمع البصل وتصنيف الطرود، بينما تلقت العصابة ما يقدر بـ46ر2 مليون جنيه استرليني من العملية.

وقال مارك بول من جهاز الادعاء التابع للتاج الملكي في ويست ميدلاندز: "هذه أكبر محاكمة للرق من نوعها في العصر الحديث في المملكة المتحدة وربما في أوروبا".

وأضاف: "العصابة لم تسرق أموال الضحايا، فحسب ولكنها سلبتهم أيضا حريتهم باستخدام التهديدات والعنف.. للتحكم فيهم".