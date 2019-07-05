رجل دين إيراني بارز يهدد أمريكا ببحر من الدماء

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

هدد اليوم الجمعة رجل دين إيراني يتمتع بنفوذ كبير بالبلاد الولايات المتحدة ببحر من الدماء إذا ما هاجمت واشنطن إيران.

وفي خطابه للولايات المتحدة، قال آية الله محمد علي مهدي كيرماني في خطبة صلاة الجمعة في طهران إنه "إذا أردتم مهاجمتنا، سنحول لون مياه الخليج إلى اللون الأحمر".

وأضاف كيرماني أن التهديدات من الولايات المتحدة لن تمنع إيران من تخصيب كل ما هو ضروري من اليورانيوم يوم الأحد المقبل ، في انتهاك مزمع للاتفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

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ووفقا لوكالة أنباء إيسنا الإيرانية، قال الزعيم الديني إن "هذا لا يعني مع ذلك أننا نريد إنتاج قنبلة نووية لأننا لا نحتاج إليها، كما أن هذا يتنافى والقرآن ".

وتعتزم إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 67ر3 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الذي أصبح مهددا الآن مع القوى العالمية، في خطوة توصف بأنها المرحلة الثانية للبلاد في تقليص التزاماتها باتفاق 2015.

ويسمح الحد الحالي بالقيام بأنشطة نووية مدنية، بما في ذلك توليد الكهرباء والأبحاث الطبية، لكنه يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رد يوم الاثنين الماضى على تلك الخطط بالتحذير من أن إيران "تلعب بالنار".