حبس طالبة "تذاكر الدخلاوية" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، حبس طالبة جامعية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها ببيع تذاكر منسوبة لوحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، بزعم إقامة مهرجان غنائي لفريق "الدخلاوية" بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ياسر محمد أبو الفتوح" 55 سنة، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بالكلية، يتضرر فيه من نشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب صدوره زورًا للوحدة، بشأن إقامة مهرجان غنائي لفريق "الدخلاوية" بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة.

وأشار البلاغ، إلى أن الإعلان حدد سعر 120 جنيهًا لبيع التذكرة بجوار بوابة حديقة "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3782 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "شيماء م." 22 سنة، طالبة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، مُقيمة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية؛ لبيعها تذاكر الحفل، وبمواجهتها أقرت بحصولها على التذاكر من "محمد ع." صاحب شركة دعاية وإعلان، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة ضبط صاحب الشركة.