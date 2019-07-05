تفاصيل تسعيرة أسطوانات البوتاجاز في الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل تسعيرة أسطوانة البوتاجاز في مراكز ومدن المحافظة عقب قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود.

وأشار مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، لـ"الخليج 365"، إلى انتهاء المديرية من وضع تسعيرة الأسطوانة داخل المستودعات وعلى سيارات مشروع شباب الخريجين على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

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وأوضح صلاح، أنه جرى تحديد تسعيرة أسطوانة البوتاجاز في المستودعات كالتالي: مركز الخارجة 67 جنيهًا، قرية ناصر الثورة 68 جنيهًا، وقرية بغداد بمركز باريس 69 جنيهًا، مدينة باريس 69.5 جنيه، مدينة بلاط 570 جنيه، مدينة موط بالداخلة 70.25 جنيه ، قرية الدهوس بمركز الداخلة 70.50 جنيه، عزب القصر بالداخلة 71.25 جنيه، وفي قرى غرب الموهوب بالداخلة2 جنيه وقرى أبو الهول بالفرافرة ومدينة الفرافرة 72.50 جنيه.

كما لفت، إلى تحديد 3 جنيهات تضاف إلى سعر الأسطوانة السابق في حال توزيعها عبر سيارات مشروع شباب الخريجين.