محافظ دمياط تتفقد المواقف وتوجه بوضع ملصقات بتعريفة الأجرة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عصر اليوم الجمعة، موقف مدينة كفر سعد للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة والتزام السائقين، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المحروقات.

ووجهت خلال زيارتها بوضع ملصقات على جميع سيارات الأجرة والسرفيس ومداخل ومخارج الموقف تتضمن قيمة التعريفة الجديدة للركوب، كما التقت بعدد من السائقين والركاب.

وأعلنت المحافظ، تلقي كافة الشكاوى على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة أزمات ديوان عام المحافظة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع من يخالف التسعيرة المقررة.

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ووجهت محافظ دمياط لمسئولي إدارة المرور بالمحافظة بتكثيف المتابعات على المواقف ورصد أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.