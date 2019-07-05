سجن المطربة " شيماء لمدة ثلاث سنوات بتهمة الدعارة عاقبت محكمة مصرية، اليوم الخميس، المطربة ”شيما“ و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة. كما قضت المحكمة ذاتها بالحبس لمدد ... 04 جويلية 2019 23:19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولتون يرحب باحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.