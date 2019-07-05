نجوم الموسيقى العالميين مارشيملو وماترن جاركس وسوبر جونيو في المملكة السعودية خلال يوليو

حفل

الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية "سوبر جونيور" في أول عرض لفرقة غنائية ومغنّ من كوريا الجنوبية هناك،

في الساعة 7:00 بعد ظهر يوم 12 يوليو الجاري(بالتوقيت السعودي) في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية وذلك في إطار جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس".

الدي جي الأمريكي مارشميلو، حفلا يوم 10 يوليو الجاري، وكذلك الدي جي

حضور الهولندي مارتن جاركس أحد أهم منظمي الدي جي والموسيقى الإلكترونية في العالم، وذلك يوم 16 يوليو.

وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل الهولندي أفروجاك يوم 8 يوليو الجاري، وكذلككما يقيم