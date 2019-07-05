رد فعل مستخدمي التواصل الاجتماعي على تمثال الحرية جدة

كشفت فعاليات "موسم جدة" في اتصال مع قناة CNN بالعربية عن أن سبب وجود مجسم لتمثال الحرية في جدة يعود إلى إحدى الفعاليات التي تقدم في المدينة، مشيرة إلى أن التمثال جزء من أسبوع "الثقافة الأمريكية"، التي يقام فيه عددمن العروض لتعريف الناس على الثقافة التي يتم عرضها.
وشارك بعض المغردين على موقع تويتر صوراً للتمثال وأضافوا تعليقات يبدون فيها استغرابهم، كما عبر آخرون عن فخرهم قائلين: "اجعلوا السعودية
قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، ردا على تغريدات بشأن حقيقة بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء بجدة:"المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم".
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