وفاة والدة الأمير محمد بن نايف

أكد الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وهي أرملة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمدبن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.
وقال الديوان الملكي السعودي، إنه "سيصلى على
وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
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