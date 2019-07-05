حقيقة وفاة قاضي إعدام صدام حسين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول وفاة القاضي العراقي رؤوف رشيد.
و نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد، الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التيتحدثت عن وفاة والده، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.
وقال رنج رؤوف رشيد، نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية
يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.
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