إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي نتيجة قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة

أصيب أربعة شباب فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم (بين مدينتني نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي جاءت اليوم إحياء للذكرى الثامنة لانطلاقها.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة
وأضاف شتيوي أن كل أشكال التنكيل التي تعرض لها أهالي القرية في650 مسيرة امتدت على مدار 8 أعوام، لم تنجح بكسر إرادتهم، فهم مصممون على الاستمرار في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاما.
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