إيران تتوعد الرد بالمثل على بريطانيا

أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة، أن على إيران الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف أي ناقلة نفط بريطانية في بحر الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة لدىحكومة جبل طارق.
ومن جهة أخرى نقلت وكالة "إرينا" الإيرانية تصريح رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية الذي قال: "خطوة القوة البحرية البريطانية في توقيف
وأضاف، قائلا: "إن ايران ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن هذه الناقلة واستيفاء حقوقها".
وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت، يوم أمس الخميس، ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل بعد انتهاك العقوبات الأوروبية ضد الدولة السورية.
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