بلومبرج: قطر في وضع اقتصادي صعب

أشار تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، إلى أن العمل في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها الدوحة عام 2022 وتصل تكلفتها إلى نحو 200 مليار دولار، يشهد تباطؤا، في ظل وضع اقتصاديصعب تمر به الدوحة.
ووفق التقرير فقد تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 %خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
واعتبرت "بلومبيرج" هذا التقلص في
وبدأت حالة الانكماش في قطاع الإنشاءات القطري "تفرمل" وتؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر، من دون حساب النفط والغاز، نموا بلغت نسبته أقل من 2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.
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