الصحة العالمية : آلاف القتلى والجرحي باشتباكات ليبيا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة قتلى اشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها في أبريل الماضي بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق قد ناهزت الألف قتيل.

ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها في "تويتر" أكدت فيها أن عدد الجرحى جراء الاشتباكات قد تجاوز 5 آلاف

جريح.

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وأشارت المنظمة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلا و140 جريحا.

وذكر المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان أن 6 أطفال بين قتلى المركز الذي كان يؤوي أكثر من 600 مهاجر

من 17 جنسية، بينهم مهاجرون من الجزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا.

واستهدفت طائرة مجهولة أحد عنابر مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء والذي كان فيه أكثر من 120 مهاجرا، ليلة الثلاثاء الماضي، واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات حفتر بتنفيذ القصف، فيما نفى متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" مسؤولية الجيش عن القصف، متهما خصومه في طرابلس بـ"تدبير مؤامرة"، في محاولة لـإلصاق التهمة بقوات الجيش.