مصر ترحب بالاتفاق حول تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية في السودان

رحبت مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إلى أن مصر تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، معربةً عن "دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء".

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وشدّدت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو "دعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربياً وأفريقياً ودولياً".