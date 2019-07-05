كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يهود الفلاشا يهتفون باسم فلسطين ويرددون "الشهادتين" فى إسرائيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر عدد من المحتجين من يهود الفلاشا، وهم يهتفون نكاية بالسلطات الإسرائيلية اسم فلسطين، بل وعلت أصواتهم بالتكبير وصرخوا بملء حناجرهم مرددين الشهادتين.

وتشهد عدة مناطق في إسرائيل منذ الأحد الماضي، احتجاجات واسعة عقب مقتل شاب يدعى سلمون تيكا على يد شرطي إسرائيل، تخللت بعضها أعمال شغب وتحطيم سيارات للشرطة.

Advertisements

ويشتكي يهود الفلاشا وهم من أصول إثيوبية من "أعمال عنصرية ممنهجة" ضدهم بسبب لون بشرتهم.

وخرج مئات من يهود الفلاشا مطلع العام إلى الشوارع احتجاجا على "وحشية" وإجحاف الشرطة في تعاملها معهم.