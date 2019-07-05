كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغندية تقطع قضيب زوجها لرفضه معاشرتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطعت زوجة قضيب زوجها في أوغندا بعد أن رفض ممارسة الجنس معها كعقاب على شربها الخمور بكثافة.

وعادت بياتريس آسين، 35 عامًا، إلى منزلها في الساعة العاشرة من مساء يوم 30 يونيو، وطلبت ممارسة الجنس مع زوجها، موسى أوكوت، مزارع فلاح يبلغ من العمر 46 عامًا.

وقال أوكوت، إنه عاد إلى المنزل من الصيد خلال النهار، وتناول الطعام وذهب للنوم عندما هاجمته زوجته، عند عودتها إلى المنزل، دعته إلى فتح الباب لها.

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وأضاف أنه كان نائماً بالفعل واستيقظ على "العثور على سرواله المبللة بالدماء"، وهي الآن هاربة، وفقا لصحيفة ديلي مونيتور.

ويعتقد الضحية أن زوجته لجأت إلى هذا الإجراء الصارم بسبب أسلوبه القديم في معاقبتها بسبب "إدمانها على الكحول".

وقال "كرجل، لم أعد أتسامح مع هذا، لذا قررت رفض ممارسة الجنس معها على أمل إصلاحها".