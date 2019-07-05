كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديك" يخضع للمحاكمة في فرنسا بتهمة إزعاج الجيران ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتُهم ديك اسمه موريس في التسبب بـ"الإزعاج الصوتي" أمام محكمة روشفور بجريزة أوليرون جنوب غرب فرنسا.
وفي التفاصيل، فقد رُفعت الدعوى ضدّ الديك موريس نتيجة شكوى الجيران من صياحه في ساعات الصباح الباكرة.
نُشير إلى أن صاحبة الديك كورين فيسو حضرت الجلسة إلا أن صاحبي الدعوى المقدمة ضدّ موريس غابا عنها.
وتعليقاً على هذه الدعوى، قال المحامي الخاصّ بالزوجين المنزعجين من موريس إن موكليه يريدان العيش بهدوء بين الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف صباحاً، ما قاله دفع بمحامي موريس للرد قائلاً "من أصل 40 جاراً لم ينزعج سوى اثنين".
والجدير ذكره، أن الديك الذي وُصف بالمزعج يعيش في سان بيار دوليرون.