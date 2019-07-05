كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتداء جنسى على فتاة الـ14 يثير الجدل حول قوانين لاغتصاب فى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مثُل 6 شبان في إسبانيا بسبب هجوم على فتاة في الرابعة عشرة من عمرها في مدينة مانريسا في قضية أثارت جدلاً مستمراً حول قوانين الاغتصاب في البلاد.

وجادل الادعاء بأنه يجب أن يواجهوا تهم تتمثل في الاعتداء الجنسي فضلاً عن الاغتصاب، لأن الفتاة كانت في حالة سكر تحت تأثير المخدرات ولم تقاوم.

ويعتبر الافتراض في القانون أو في الممارسة العملية أن عدم مقاومة الضحية يعنى موافقتها، مشكلة كبيرة لأن الخبراء حددوا "الشلل غير الطوعي" أو "التجميد" كرد فعل فسيولوجي ونفسي شائع للغاية للاعتداء الجنسي.

واتُهم الشبان بإساءة معاملة الفتاة في مصنع مهجور في بلدة في المنطقة الشمالية الشرقية من كاتالونيا في أكتوبر 2016، فضلاَ عن رجل سابع متهم بالاستمناء أثناء المشاهدة ويواجه 18 شهرًا لفشله في مساعدتها.