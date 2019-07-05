كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: العقوبات الأمريكية ضربت الاقتصاد وقطاع النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت حكومة فنزويلا اليوم الجمعة، اللوم على العقوبات الأمريكية، بالتسبب فى وقف إعادة تمويل الديون الخارجية، ومنعت الواردات الحيوية للأغذية والأدوية، وكلفت مليارات الدولارات من الأصول النفطية المفقودة.

كما رفض نائب وزير الخارجية ويليام كاستيلو ، الرقابة من ميشيل باشيليت رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونفى وجود أزمة إنسانية في الدولة العضو في أوبك التي يقودها يسار والتي انهار اقتصادها.

وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إن فنزويلا ضحية مؤامرة أمريكية للإطاحة به والقضاء على الاشتراكية وتسليم أكبر احتياطيات النفط في العالم للشركات متعددة الجنسيات.

لكن حكومة الرئيس دونالد ترامب تصفه بأنه ديكتاتور غير شرعي، واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو كحاكم مؤقت، وفرضت طبقات من العقوبات على قطاع النفط وحلفاء مادورو.