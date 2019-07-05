كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترفع رسوم الاستيراد والضرائب على الأغنياء لدعم النمو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الهند رسوم الاستيراد على نحو 75 بندا بما في ذلك قطع غيار الذهب والسيارات في ميزانيتها يوم الجمعة، وزيادة الضرائب على الأغنياء للمساعدة في دفع ثمن إعادة رسملة البنوك ودعم الأعمال التجارية الصغيرة في محاولة لإحياء النمو المتراجع.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إعادة الاستثمار في أضعف مستوياته منذ سنوات، كما اقترحت منح المستثمرين الأجانب دوراً أكبر في قطاعي التأمين والطيران العملاقين في الهند، اللذين يخضعان لسيطرة مشددة منذ عقود.

وكشف وزير المالية نيرمالا سيترامان، عن المقترحات بينما قدم إلى البرلمان ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وهي الأولى منذ إعادة انتخاب الحكومة التي يقودها الهندوس في انتخابات امتدت في شهري أبريل ومايو.