كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا والناتو تبادلا معلومات حول المناورات العسكرية المهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي(الناتو)، اليوم الجمعة، أن روسيا والناتو تبادلا خلال المباحثات في إطار مجلس "روسيا – الناتو" المعلومات حول المناورات العسكرية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل عبر القنوات العسكرية.

وجاء في بيان البعثة : "تبادلنا معلومات حول المناورات المهمة لحلف شمال الأطلسي وروسيا من أجل زيادة القدرة على التنبؤ بالأنشطة العسكرية، ومنع سوء الفهم الخاطئ للنوايا​​​. وأشرنا إلى الحاجة لتكثيف الاتصالات على طول الخط العسكري".

Advertisements

كما ذكر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبل ذلك بهذا الصدد، بأن الناتو وروسيا أطلعا بعضهما البعض، في اجتماع مجلس " روسيا – الناتو" فى بروكسل، على المناورات المزمع إجراؤها، وذلك من أجل الحد من مخاطر سوء تقييم الوضع .

وأردف الأمين العام للحلف بالقول للصحفيين :" كما ناقشنا الشفافية والحد من المخاطر. وتبادلنا المعلومات حول المناورات القادمة. وأبلغ حلف شمال الأطلسي عن المناورات العسكرية - البحرية "ديناميك مارينر 2019" قبالة سواحل إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك وحول مناورات "ترايدنت جونكور 2018"، مشيراً إلى أن روسيا أبلغت عن مناورات "تسينتر" .

ويذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف. كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.