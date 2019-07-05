ابنة عويطة تشق طريقها للعالمية.. طرحت ألبوما بحضور نجوم أمريكا – فيديو

طرحت الفنانة المغربية، زينة عويطة، أخيرا، أول ألبوم في مسيرتها الفنية، في حفل حضره نجوم الفن، ووسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم ألبوم عويطة 10 أغانيات، اختارت تصوير أغنيتين منها، طرحتهما دفعة واحدة على قناتها الخاصة في يوتيوب، هما”stuck”، و”bang”
وأنتج ألبوم زينة عويطة، بشكل مشترك كلا من Dre Adams و Apollo Sound Studio.
وكان من بين حضور حفل إطلاق جديد زينة عويطة، نجم الراب الأمريكي “ترافيس سكوط”، الذي التقى جمهوره المغربي في الدورة الماضية من مهرجان موازين.
وتحاول عويطة، في الوقت الحالي، السير بخطوات ثابتة في مسارها الفني، موازاة مع اتمام دراستها الجامعية في القانون التجاري، علما أنها حصلت السنة الماضية على أعلى معدل على صعيد ولاية تكساس.
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