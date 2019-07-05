كشف الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل عن التشكيلة الأساسية لـ”أسود الأطلس” التي ستخوض مباراة بنين، بعد قليل، بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، في ثمن نهائي كاس إفريقيا للأمم التي تقام بالملاعب المصرية.
ولم تعرف تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية، تغييرات كبيرة عن تلك التي خاضت مباريات الدور الأول، باتثناء الإعتماد على اللاعب مروان داكوستا، مكان العميد المهدي بنعطية، الذي يبدو أنه يعاني من إصابة.
وسيدخل المنتخب الوطني بالتشكيل الأساسي التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: رومان سايس، مروان داكوستا، أشرف حكيمي، نبيل درار
الوسط: يونس بلهندة، كريم الأحمدي، امبارك بوصوفة، نور الدين أمرابك، حكيم زياش
الهجوم: يوسف النصيري
كانت هذه تفاصيل خبر غياب مفاجئ للعميد. رونار يكشف عن تشكيلة “الأسود” الأساسية أمام بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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