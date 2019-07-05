سعد لمجرد يصدر نسخة جديدة من “نجيبك”.. بعض وجدها أفضل من الأصلية – فيديو

أعاد الفنان سعد لمجرد، تقديم أغنيته الأخيرة “نجيبك” بشكل جديد، وأصدر، ليلة أمس الخميس، “نسخة صوتية” للأغنية، مع كليب بسيط.
ونشر لمجرد على قناته في “يوتيوب”، النسخة الصوتية لعمله الأخير، وقد لاقت إعجاب المعلقين عليها، ومنهم من اعتبرها أفضل من النسخة الأصلية.
وأصدر لمجرد قبل حوالي أسبوعين عمله الجديد “نجيبك”، الذي يعتمد على إيقاع سريع عكس النسخة الصوتية الجديدة، وحقق إلى حدود الساعة 10 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.
ولاحظ بعض أن عملي لمجرد الأخيرين “نجيبك”، و”بدك إيه”، لم يحققا النجاح، الذي حققته أعماله السابقة، التي وصلت إلى نسب مشاهدة قياسية في ظرف وجيز، وتجاوز مجملها عتبة 100 مليون مشاهدة.
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