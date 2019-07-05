البنزرتي يصدم الوداديين.. الإعلام التونسي يعلن تعاقده مع فريق جديد

في خطوة مفاجئة، قرر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي، التعاقد مع نادي النجم الساحلي التونسي، واحد من أكبر أندية الدوري التونسي الممتاز.

وحسب وسائل إعلامية تونسية، اليوم الجمعة، فإن إدارة النادي توصلت لاتفاق نهائي مع “شيخ المدربين”، من أجل إشرافه على النادي، الموسم المقبل، وذلك خلفا للمدرب الفرنسي المخضرم، روجي لومير.

وأكدت المصادر ذاتها، أن البنزرتي حسم في كل تفاصيل مهمته الجديدة مع الفريق التونسي، بما فيها الجهاز الفني المساعد له.

وتضاربت الأنباء حول أسباب غياب البنزرتي عن الفريق الأحمر، إذ في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر تعرضه لوعكة صحية، تتحدث أخرى من تونس على أن “شيخ” المدربين، تعرض لضغوطات كبيرة من مسؤولي فريق الترجي التونسي، على خلفية نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع ممثل الكرة المغربي بالترجي، أواخر ماي الماضي.

ويقول مصدر آخر، إن سبب غياب المدرب التونسي عن تداريب الوداد، يعود إلى خلاف مالي، بين البنزرتي الذي طالب بأجر شهري يفوق 50 مليون شهريا، وسعيد الناصيري رئيس الفريق البيضاوي، قبل أن يأتي الخبر اليقين من وسائل الإعلام التونسية.