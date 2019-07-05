قاصر تشتغل خادمة تختفي في ظروف غامضة.. ووالدها يطلب المساعدة

اختفت، أخيرا، خادمة قاصر في مدينة بني ملال، في ظروف غامضة، وهي تنحدر من جماعة أيت مازيغ عمالة أزيلال.
وقال محمد أوبغوس أب المختفية في حديث مع “اليوم 24″، إنه توصل بخبر ختفاء ابنته، يوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي، وأنه لا يملك تفاصيل عن اختفائها الغامض، إذ قالت له مشغلتها إنها خرجت من أجل جلب “الخبز”.
وأضاف الأب في حديثه أنه نظرا إلى فقر أسرته، اشتغلت ابنته القاصر، التي تبلغ من العمر 16 سنة، خادمة لأسرة في بني ملال منذ أزيد من 13 شهرا، وناشد السلطات الأمنية، والمواطنين مساعدته في إيجاد طفلته، وكل من يعرف مكان وجودها.
ويمكن الاتصال بالأسرة على الرقم التالي:
0649889425
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