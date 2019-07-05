الان تتابع هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ترفض شكوى beIN ضد كومكاست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، اليوم (الجمعة)، رفض شكوى مجموعة “beIN” القطرية ضد شركة كومكاست.

وجاء القرار بعد وصول الهيئة لعدم وجود أي انتهاك لشروط “Comcast-NBCU”، ورفضت هيئة الاتصالات الفيدرالية الشكوى المقدمة من “beIN سبورتس” دون إمكانية رفعها مجددًا.

وتعود القصة عندما تقدمت “بي إن سبورتس”، في شهر مارس من العام 2018، بأول شكوىً لها متعلقة بالنقل ضد عملاق خدمات البث عن طريق الكيبل في الولايات المتحدة، مُدعيةً أن موزع القنوات المدفوعة قد قدم “رسوم تجديد تمييزية وغير عادلة إلى حدٍ كبير” للشبكة الرياضية، وأنه يعطي أولوية لمحتواه الخاص – وهو عملٌ محظور بموجب الإطار التنظيمي للولايات المتحدة.

وبشكل أكثر تحديدًا، زعمت شركة “بي إن” في القضية أن موزع برامج الفيديو متعددة القنوات (MVPD) قد قام بالتمييز “على أساس الانتماء أو عدم الانتماء” في الاختيار والشروط وأحوال نقل قناتيَ شبكة بي إن سبورتس؛ بي إن الناطقة بالإسبانية، وقناة بي إن، في انتهاكٍ للمادة 616 من قانون الاتصالات الأمريكي الصادر في العام 1934.

وكان رد شركة كومكاست الحاسم هو أنه لم تكن بي إن سبورتس في شهر مارس من العام 2018 تتفاوض بشأن تجديد النقل بحسن نية.

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وتم حذف بي إن سبورتس من منصتيَ كومكاست/إكس فينتي مثل قناة ڤي بي ڤي يونيفيرسو (VPV Universo) التابعة لشركة كومكاست في 31 يوليو من العام 2018، مما يمنع المشتركين من الوصول إلى محتوىً ممتاز لكرة القدم والتنس ورياضة السيارات. وهو ما ذكرته “beIN” في دعواها.

وردت هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أول شكوى في شهر أغسطس من العام 2018 لتطلب المزيد من المعلومات. وفي ديسمبر من العام 2018، أكدت بي إن سبورتس أنها تمضي قدمًا في اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد شركة كومكاست من خلال الجهة التنظيمية للوسائط الالكترونية (Media Bureau ) التابعة لهيئة الاتصالات الفيدرالية التنظيمية الأمريكية.

غير أنه بعد النظر في الشكوى الثانية، أصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية حكمًا بأن بي إن سبورتس فشلت في بناء قضية تمييز في الانطباع الأول فيما يخص بي إن إن إسبانيول (beIN en Español) لأن الهيئة وجدت بأن القناة الإسبانية وقناة ڤي بي ڤي يونيفيرسو لم تكنا في “وضعٍ مماثل”.

كما وجدت الهيئة أنه رغم تمكن بي إن سبورتس من بناء قضية تمييز في الانطباع الأول لصالح بي إن (beIN).

إلا أن هيئة الاتصالات الفيدرالية وجدت بعد بحثها حيثيات القضية أنه رغم كون بي إن في “وضع متماثل” لشبكة ڤي بي ڤي إن بي سي سبورتس (VPV NBC Sports Network) ومعاملتها بشكل مختلف عن ڤي بي ڤي إن بي سي سبورتس، إلا أن شركة كومكاست لم تُميز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء.

وبناءً على هذه الاستنتاجات، فقد قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنه لا يوجد، بحكم التعريف، أي انتهاك لشروط Comcast-NBCU. وعليه، فقد ردت هيئة الاتصالات الفيدرالية الشكوى الثانية المقدمة من بي إن سبورتس فيما يتعلق ببي إن إن إسبانيول دون إمكانية رفعها مجددًا، ورفضت كذلك الشكوى الثانية فيما يتعلق ببي إن.