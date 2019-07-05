سيدتان تستعدان لرئاسة أقوى منصبين بالاتحاد الأوروبي

لأول مرة يتم ترشيح سيدتين لاثنتين من أفضل الوظائف في الاتحاد الأوروبي، الفرنسية كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، ووزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، الثنائي المرشح لرئاسة البنك المركزي الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية خلفاً لجان كلود يونكر، بينما قادة التكتل الـ28 اتفقوا على الفرنسية كريستين لاجارد لترأس البنك المركزي الأوروبي.

رئاسة المفوضية الأوروبية التي رُشّحت إليه فون دير لاين، أهم منصب في الاتحاد الأوروبي، تختص بالسياسات الخاصة بكل القضايا من التجارة إلى المناخ والهجرة، في أقوى تكتل اقتصادي بالعالم.

فون دير لاين درست الاقتصاد في بريطانيا وحصلت على الدكتوراه في الطب، وشغلت منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الفيدرالية حتى عام 2013، قبل أن تتولى وزارة الدفاع، لتصبح المرأة الحديدية في ألمانيا، أما الفرنسية كريستين لاجارد من أول النساء اللاتي شغلن منصب وزير المالية في فرنسا.

لاجارد ترأست صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وتعد من أقوى أنصار تمكين المرأة.