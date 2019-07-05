مقتل 3 سوريين في انفجار سيارة جنوبي تركيا

لقى ثلاثة مواطنين سوريين مصرعهم عندما انفجرت سيارة فى بلدة ريحانلى الحدودية فى مقاطعة هاتاى التركية، وفقا لما ذكره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان في حديثه للصحفيين في إسطنبول، الجمعة "التقييم الأولي هو أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بالإرهاب، في غضون ساعات قليلة سيكون لدينا المزيد من المعلومات".

وأضاف أردوغان أنه "من الواضح أنها كانت قنبلة" لأن جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا داخل السيارة قد قتلوا عندما وقع الانفجار.