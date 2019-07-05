قتلى وجرحى بانفجار جنوبي تركيا.. وأردوغان يعلق على الفور

ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية، الجمعة، أن انفجارا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا خلف عددا من القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأناضول أن الانفجار وقع في مدينة ريحانلي الحدودية.

وأوضح تقرير الوكالة أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تفجير السيارة ربما يكون مرتبطا بالإرهاب، وفق ما نقلت رويترز، دون توضيح معلومات أخرى.

وأسفر هجومان بسيارتين مفخختين في ريحانلي في 2013 عن مقتل 52 شخصا، بينهم لاجئون سوريون. وألقت تركيا باللوم على وكالة الاستخبارات السورية بشأن الهجوم.