السيسي يؤكد لترامب مساندة مصر لجهود جيش ليبيا ضد الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع هاتفيا نظيره الأميركي دونالد ترامب موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى أن السيسي أكد خلال الاتصال على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".
وأوضح راضي أن الرئيس الأميركي أكد من جانبه "أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها إذ جرى التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".
وأضاف: "وتم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني".
وأكد الرئيسان كذلك الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.
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