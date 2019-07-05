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القضاء في جبل طارق يمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)

وافقت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم (الجمعة) على أن يمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الخميس، لـ 14 يوماً، أي حتى 19 يوليو، وفق ما أفاد المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا.

ويشتبه بان الناقلة «غريس 1» كانت تقل كميات من النفط الإيراني إلى سورية في انتهاك للعقوبات الدولية على النظام السوري.


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