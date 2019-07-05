إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي

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جدة - خالد شويل - واس (قلقيلية) قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أسفر عن اصابة عدد من شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أسفر عن اصابة عدد من شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوبهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص «المطاطي».



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