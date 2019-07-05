شكرا لقرائتكم خبر عن كرماني: إيران ستحول مياه الخليج إلى اللون الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأت مزاعم وتهديدات نظام الملالي في إيران تثير دهشة وسخرية المتابعين، وذلك بعد أن هدد إمام وخطيب الجمعة «المؤقت» في العاصمة الإيرانية طهران، بتحويل لون مياه الخليج العربي من اللون الأزرق إلى الأحمر، وبضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.

حيث خاطب محمد علي موحدي كرماني اليوم (الجمعة) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلاً بأن نظام بلاده يقوم على الأخلاق والإنسانية، والذي يختلف عن نظام الولايات المتحدة القائم على الوحشية والفظاعة. مضيفاً إن بلاده سوف تستمر في تخصيب اليورانيوم، وأنه في حال تهديدها ستقوم بتحويل مياه الخليج العربي إلى اللون الأحمر، وبازالة الكيان الإسرائيلي من الوجود، من خلال ضرب مفاعل ديمونا.