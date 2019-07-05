شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بترتيبات المرحلة الإنتقالية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات المستقلة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية.

وأثنى أبو الغيط، في بيان له اليوم (الجمعة)، على الروح الايجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني الهام، حول ترتيبات وهياكل المرحلة الإنتقالية لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجه البلاد.

وعبر أبو الغيط، عن ثقته في قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، مؤكداً أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بمرافقة الأطراف السودانية في هذه المسيرة دعماً لكل ما يثبت من استقرار السودان ويحقق تطلعات كافة أطياف شعبه ويصون الدور العروبي الفاعل الذي يضطلع به السودان في منظومة العمل العربي المشترك.