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الرئيس التونسي يدعو للانتخابات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

في أول ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية الأسبوع الماضي، باشر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مهامه، بتوقيعه اليوم (الجمعة) على أمر رئاسي يدعو الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019م.

كما قرّر السبسي، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من اليوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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