شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يدعو للانتخابات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)
في أول ظهور له بعد إصابته بوعكة صحية الأسبوع الماضي، باشر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مهامه، بتوقيعه اليوم (الجمعة) على أمر رئاسي يدعو الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019م.
كما قرّر السبسي، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من اليوم.
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