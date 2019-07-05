شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات جبل طارق تنفي احتجاز الناقلة الإيرانية بطلب أمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جبل طارق)

أكدت سلطات جبل طارق اليوم (الجمعة) انها احتجزت الناقلة الإيرانية «غريس 1» للاشتباه بحملها النفط إلى سورية منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.

وكان وزير الخارجية الإسباني صرح أن السفينة احتجزت أمس (الخميس) في المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية، على الطرف الجنوبي لإسبانيا بناء على طلب الولايات المتحدة.

إلا أن حكومة جبل طارق قالت في بيانها: «لم نتلق طلباً سياسياً في أي وقت من أي حكومة».

وأضافت:«تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماماً بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استناداً إلى أي اعتبارات سياسية خارجية».