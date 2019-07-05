شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تهدد الناقلات البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن، دبي)

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، اليوم (الجمعة)، باحتجاز ناقلة بريطانية رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، أمس (الخميس).

وقال رضائي على تويتر: «إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية».

وتصعد هذه الخطوة المواجهة بين إيران والغرب، بعد أسابيع قليلة من تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جوية ضد طهران في اللحظة الأخيرة، وتضع بريطانيا الحليف الوثيق لواشنطن في آتون أزمة سعت فيها القوى الأوروبية جاهدة أن تبدو محايدة.