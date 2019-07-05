شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: توقيف مدير الأمن الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) أعلن التلفزيون الجزائري اليوم (الجمعة) عن احتجاز مدير الأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في يونيو 2018، بعد أن وجّهت إليه تهمتا «نهب العقار والثراء غير المشروع».

أعلن التلفزيون الجزائري اليوم (الجمعة) عن احتجاز مدير الأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في يونيو 2018، بعد أن وجّهت إليه تهمتا «نهب العقار والثراء غير المشروع».

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