شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي»: موسكو ترفض تدمير صواريخها في أوروبا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا رفضت مجدداً تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا، في انتهاك للمعاهدة المبرمة في 1987.
وقال خلال مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة) في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا: «لم نسجل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من أغسطس، لذا فإن العواقب في غاية الخطورة».
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