شكرا لقرائتكم خبر عن السودانيون يحتفلون باتفاق المجلس العسكري والمعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

احتفل السودانيون اليوم (الجمعة) بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري والمعارضة.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

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وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي، إن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وتحالفاً من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً».

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل «حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء» وعلى «إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة».

واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على «إرجاء إقامة المجلس التشريعي».