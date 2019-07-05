قوى الأمن: تدابير سير قبل تقاطع غاليري سمعان السبت والأحد بسبب أعمال حفر

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، أنّ "إحدى الشركات ستقوم بحفر الطريق قبل تقاطع ​غاليري سمعان​، ممّا سيؤدّي إلى تحويل السير على مسرب واحد للسيارات القادمة من الحدت نحو "سنتر غالاكسي"- الشفروليه، اعتبارًا من الساعة 20:00 من تاريخ 6 تموز 2019 وحتّى الساعة 8:00 من 7 تموز 2019".

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