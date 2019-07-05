هاشم: إحباط وزير الطاقة الاسرائيلي يؤكد صوابية الموقف اللبناني

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "إحباط وزير طاقة العدو الاسرائيلي يسعدنا، وهو تأكيد على سلامة وصوابية الموقف الوطني ال​لبنان​ي الموحد لمواجهة المماطلة والمناورة الاسرائيلية الاميركية والتمسك بآخر حبة تراب وكوب من ثروتنا البحرية، وهذا ما يدفع لبنان للاصرار على شروطه مهما كان صلف وتعنت العدو الصهيوني وداعميه".

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