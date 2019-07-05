حب الله التقى وفدا قيادتي عصبة الأنصار والحركة الإسلامية: لتجريم التعامل مع العدو الصهيوني

التقى عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" النائب السابق الحاج حسن حب الله، وفدا قيادتي "عصبة الأنصار" و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، وقد جرى البحث في آخر المستجدّات على صعيد القضية الفلسطينية ومواجهة ما سُمّي بـ"صفقة القرن" وصولًا إلى إسقاطها.
وثمّن المجتمعون "التضحيات الجسام الّتي يقدّمها الشعب الفلسطيني على حدود غلاف غزة، والّتي أربكت العدو الصهيوني وقوّضت حكومته"، موجّهين التحية إلى "الشهداء والشفاء للجرحى". ودانوا "الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة من تدنيس لباحات المسجد الأقصى".
وندّدوا بـ"الصمت الدولي حيال الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني"، داعين الهيئات والمنظمات الدولية إلى "إدانة ممارسات الاحتلال القمعيّة ضدّ الأطفال والنساء والشيوخ". كما دعوا الأمّتين العربية والإسلامية إلى "مقاطعة العدو الصهيوني الغاصب وتجريم التعامل معه، واعتبار التطبيع خيانة إنسانيّة لعدو مجرم وغاصب".
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