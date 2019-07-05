اعتبر النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "استعادة ​وزارة الطاقة​ ملكية العقار الذي يقام عليه ​سوق الأحد​ في ​بيروت​ واعتباره ملكاً عاماً نهرياً (DP) كما كان سابقاً، خطوة مهمة نحو تنظيم أحد مداخل بيروت الاولى لتلبية المعايير العالية التي نطمح إليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: استعادة وزارة الطاقة ملكية عقار سوق الأحد كملك عام نهري خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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