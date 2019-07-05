عدوان بحث مع أساتذة اللبنانية في "القوات" مطالبهم والحقوق المكتسبة

بحث نائب رئيس "القوات" النائب ​جورج عدوان​ خلال استقباله في منزله وفدًا من مصلحة الأساتذة الجامعيين في "​القوات اللبنانية​"، في كافة مطالبهم والحقوق المكتسبة التي سعى الأساتذة الجامعيين للحصول عليها والإحتفاظ بها من أجل رفعة ومكانة الأستاذ الجامعي في لبنان.

وتخلل اللقاء تبادل للأفكار البناءة للحفاظ على الجامعة الوطنية وأفراد الهيئة التعليمية فيها وذلك ضمن رؤية إستراتيجية تتناسب وتطلعات الحزب المستقبلية والتربوية.

وتم الاتفاق على إبقاء التواصل قائماً بملفات الجامعة المطروحة خاصة خلال جلسات ​مجلس النواب​ لإقرار ​الموازنة​ والتشريعات اللازمة لتحقيق المطالب.

وكان الوفد قد ضم كل من رئيس المصلحة الدكتور وسام راجي، نائب الرئيس الدكتور إبراهيم بو ملهم، رئيس دائرة العلاقات السياسية الدكتور زياد حرّو، بالإضافة الى رئيس دائرة ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور جميل حبيب.