النشرة: إنقلاب سيارة في حادث سير مروع عند دوار الحسبة في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع عند دوار الحسبة في ​مدينة صيدا​ حيث إصطدمت ​سيارة​ من نوع رينو Clio حمراء اللون بسيارة معدة للنقل من نوع Opel بيضاء اللون ما ادى الى انقلابها. وعلى الفور حضر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ الى المكان، فيما إقتصرت اضرار الحادث على الماديات دون وقوع ​اصابات​، وقد تسبب الحادث ب​زحمة سير​ خانقة في المحلة.

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