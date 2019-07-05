الجيش السوري دمر مستودعات ذخيرة وأسلحة لـ"جبهة النصرة" بريفي إدلب وحماة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ نفّذت ضربات مكثّفة بالراجمات والمدفعية، طالت مواقع مسلحي "الحزب التركستاني" في بلدة الزيارة وقرية المشيك شمال سهل الغاب في ​ريف حماة​ الشمالي، ما أدّى إلى تكبيد المسلحين خسائر بالأفراد وتدمير آليّات وتحصينات ومنصّات إطلاق ​الصواريخ​".

وبيّنت أنّ "بالتوازي مع رماياتها على اتجاه بلدة الزيارة، نفّذت وحدات الجيش رمايات مدفعيّة على اتجاه بلدة مورك، لتطال مواقع مسلحي "​جبهة النصرة​" على أطراف البلدة، ما تسبّب بتدمير مواقع ومستودعات عدّة للمسلحين، وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم".

وأوضحت أنّ "في ​ريف إدلب الجنوبي​، استهدفت مدفعية الجيش بسلسلة رمايات دقيقة، مستودعات "النصرة" في بلدة سرمين، أدّت إلى تدمير مستودعات عدّة بالكامل والقضاء على عدد من الإرهابيين، وذلك بالتزامن مع توجيه رمايات استهدفت تحرّكات مجموعات إرهابية في قرية مدايا موقعة قتلى ومصابين في صفوفها".