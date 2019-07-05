وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران

كشفت مصادر دبلوماسية في ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، لـ"وكالة الأنباء الكويتية- كونا"، أنّ "مجلس محافظي الوكالة يستعدّ لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظيها في ​فيينا​ نهاية الأسبوع المقبل، لبحث مستقبل ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

وأوضحت أنّ "الاجتماع الطارئ لأعلى جهاز سياسي في الوكالة، سيُعقد في ضوء تخطّي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب والوصول به إلى ما يزيد على 300 كيلوغرام"، لافتةً إلى أنّ "الإجتماع الطارئ سيبحث التطورات الحاصلة في تنفيذ إيران لتعهداتها في الاتفاق النووي ومحاولة إقناعها بالعدول عن إجرائها الأخير".

وبيّنت المصادر أنّ "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا مرّتين خلال الأيام القليلة الماضية بعمليّة لوزن المواد النووية المخصبة، ولاحظوا أنّها تخطّت السقف المحدّد البالغ 300 كيلوغرام".